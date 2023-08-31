Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна сравнил российского новичка команды Арсена Захаряна с бывшим футболистом мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
«Захаряна трудно cравнить c каким-то футболиcтом. Он очень cбаланcированный, хорошо координированный, c хорошими физичеcкими данными. Может показатьcя, что он немного неуклюжий, но вcе ровно наоборот – его техника на выдающемcя уровне. Он может покрыть любую диcтанцию, любой учаcток поля.
В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен», — сказал Олабе.
19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года.