Горшков высказался о поражении «Зенита» от «Балтики»

Горшков о поражении «Зенита» от «Балтики»: Семак точно не сливает Кубок
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о поражении сине-бело-голубых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).
«Семак точно не сливает Кубок. Это было бы неправильно и непрофессионально. У клуба есть возможности, ресурсы. Несмотря на поражение, они остаются главными претендентами на победу в нём. Турнирная ситуация некритическая, там же три команды выходят из группы. «Балтика» при своих болельщиках сыграла с бешеной самоотдачей. Неприятно проигрывать, но впереди ещё три игры, и «Зенит» в них фаворит», — приводит слова Горшкова Legalbet.
«Балтика» забила свой гол под занавес первой половины встречи с «Зенитом». После подачи углового у ворот петербуржцев возникла опасная ситуация и после спасения голкипера Александра Васютина форвард калининградцев Анхело Энрикес все-таки отправил мяч в сетку.
«Зенит» не смог отыграться, даже проведя пять замен, выпустив на поле полузащитников Вендела и Клаудиньо и нападающего Матео Кассьерру.
Из-за поражения от «Балтики» «Зенит» остался на втором месте в группе с 6 очками. «Балтика» лидирует в квартете с максимально возможными после 3 матчей 9 очками. Также в этой группе выступают грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».