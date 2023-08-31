Горшков высказался о поражении «Зенита» от «Балтики»

«Семак точно не сливает Кубок. Это было бы неправильно и непрофессионально. У клуба есть возможности, ресурсы. Несмотря на поражение, они остаются главными претендентами на победу в нём. Турнирная ситуация некритическая, там же три команды выходят из группы. «Балтика» при своих болельщиках сыграла с бешеной самоотдачей. Неприятно проигрывать, но впереди ещё три игры, и «Зенит» в них фаворит», — приводит слова Горшкова Legalbet.