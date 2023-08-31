Карпин объяснил отсутствие Миранчука в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» объяснил отсутствие полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в списке вызванных игроков на учебно тренировочный сбор национальной команды.

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В среду тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав футболистов национальной команды на сентябрьский учебно тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Миранчук присутствовал в списке, опубликованном 24 августа, однако в итоговый не попал.

— Не считая вратарей, которых вы традиционно не комментируете, из расширенного списка выпали Алексей Миранчук, Егорычев и Сергеев. С чем это связано?

— Тем, что 22 полевых игроков достаточно для тренировочного процесса. Если же говорить конкретно про Алексея Миранчука, то он из за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и еще ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А, — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».