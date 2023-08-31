Ловчев прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Динамо»

«Один матч не поменял отношения в целом к ситуации в «Спартаке». Но некоторый позитив есть, и эта игра должна ободрить спартаковских болельщиков. Во-первых, потрясающая игра в атаке — при этом были значительные перемены в составе, и ярчайший матч выдали Зиньковский и Соболев. Александр проявил себя как настоящий лидер команды — так надо играть всегда. Во-вторых, мне очень понравился защитник Бабич. Дело не в том, что он забил. Дело в том, что сразу видно хозяина штрафной, обороны — это бросается в глаза. В-третьих, хорошая реализация — в первые 20 минут атака «Спартака» сделала из соперника цирк. В-четвертых, мы увидели Литвинова на позиции опорника, о чем все давно говорили.



Но дальше — снова вопросы. Абаскаль получил поводы для размышлений. Зиньковский выдал отличный матч — и есть конкуренция с Промесом, который провел очень плохой отрезок. Бабич усилил оборону, и теперь надо понять, как его сложить в паре с Джикией. Я вижу размышления о том, как уживутся два левоногих центральных защитника, но акцентировал бы внимание на том, что это два хороших защитника такому надо радоваться. Как этим всем Абаскаль распорядится? «Спартак», чего не отнять, всегда с Абаскалем играет весело. Но тренер молодой, плывет — и я бы не говорил о том, что в следующем матче все будет хорошо", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.