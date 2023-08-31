Сборная Украины снялась с Евролиги по пляжному футболу

«Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать всё от нас зависящее, чтобы украинская команда смогла представить нашу страну на этом турнире. Но есть приказ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, на которых представлены спортсмены и команды из России и Беларуси», — говорится в заявлении.