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Сборная Украины снялась с Евролиги по пляжному футболу из-за участия команды Беларуси

Сборная Украины не будет выступать в мужской Евролиге по пляжному футболу 2023 года, сообщается на официальном сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

Сборная Украины снялась с Евролиги по пляжному футболу
© РИА Новости

Причиной отказа сборной Украины является участие национальной команды Беларуси на турнире под государственным флагом. Руководящий орган пляжного футбола Beach Soccer Worldwide разрешает Беларуси выступать с государственной символикой.

«Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать всё от нас зависящее, чтобы украинская команда смогла представить нашу страну на этом турнире. Но есть приказ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, на которых представлены спортсмены и команды из России и Беларуси», — говорится в заявлении.

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