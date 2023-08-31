Выяснилось, почему Red Bull наложила вето на трансфер Капишабы в ЦСКА

Австрийская компания Red Bull, контролирующая бразильский клуб «Ред Булл Брагантино», запретила заключать сделку о переходе защитника Жуниньо Капишабы в московский ЦСКА. Об этом информирует Globo Esporte.

Red Bull наложила вето на трансфер из-за санкций, введённых в отношении России на фоне ситуации Украине. По распоряжению Red Bull переход был заблокирован.

В текущем сезоне 26-летний Капишаба принял участие в 41 матче в составе «Ред Булл Брагантино» во всех соревнованиях. Футболист перебрался в «Ред Булл Брагантино» зимой 2023 года. Ранее защитник выступал за бразильские клубы «Баия», «Форталеза», «Гремио» и «Коринтианс».