Легенда ЦСКА назвал великолепной игру молодых футболистов в игре с «Сочи»

«Игра против «Сочи» в исполнении ЦСКА мне понравилась. С каждой стороны было по пять-шесть молодых футболистов, которым по 17-18 лет, это очень хорошо для развития нашего футбола. Отличный результат, великолепный — ребята соображают, вовремя отдают передачи, хорошо открываются, стараются играть вперед, в современный футбол играют. Это очень ценно.



Акинфеев в нужный момент отразил пенальти и принес победу. Игра понравилась, я очень доволен», — заявил эксперт.