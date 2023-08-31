Легенда ЦСКА назвал великолепной игру молодых футболистов в игре с «Сочи»
Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что остался крайне доволен игрой третьего тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между армейским клубом и «Сочи».
«Игра против «Сочи» в исполнении ЦСКА мне понравилась. С каждой стороны было по пять-шесть молодых футболистов, которым по 17-18 лет, это очень хорошо для развития нашего футбола. Отличный результат, великолепный — ребята соображают, вовремя отдают передачи, хорошо открываются, стараются играть вперед, в современный футбол играют. Это очень ценно.
Акинфеев в нужный момент отразил пенальти и принес победу. Игра понравилась, я очень доволен», — заявил эксперт.
Матч «Сочи» — ЦСКА завершился в основное время безголевой ничьей, в серии пенальти точнее оказались москвичи.
После этой игры команда под руководством Владимира Федотова набрала пять очков и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице группы А.