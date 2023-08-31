Глушаков близок к переходу в «Торпедо»
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков близок к переходу в столичное «Торпедо», информирует Metaratings.ru.
По данным источника, стороны ведут переговоры по подписанию контракта. Отмечается, что общение 36-летнего футболиста и клуба находится на финальной стадии.
Отмечается, что Глушаков планировал продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), однако не получил предложений в нынешнее трансферное окно.
После завершения сезона-2022/2023 Глушаков покинул нижегородский «Пари НН». За нижегородцев он сыграл девять матчей и забил один гол.
Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за грозненский «Ахмат» и «Химки». Всего в РПЛ футболист провёл 376 матчей, в которых отметился 60 голами и 24 результативными передачами. На счету игрока 57 игр и пять мячей за национальную команду России.