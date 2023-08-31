Глушаков близок к переходу в «Торпедо»

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По данным источника, стороны ведут переговоры по подписанию контракта. Отмечается, что общение 36-летнего футболиста и клуба находится на финальной стадии.

Отмечается, что Глушаков планировал продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), однако не получил предложений в нынешнее трансферное окно.

После завершения сезона-2022/2023 Глушаков покинул нижегородский «Пари НН». За нижегородцев он сыграл девять матчей и забил один гол.