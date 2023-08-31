«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом

29-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. За это время Барриос успел принять участие в 156 матчах, в которых смог забить три гола. В составе сине-бело-голубых Вильмар раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок, а также один раз становился обладателем Кубка страны.