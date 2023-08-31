«Ред Булл» отказал ЦСКА в трансфере футболиста из-за ситуации на Украине
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что футболист Жуниньо Капишаба не перешел в команду из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» из-за того, что трансфер заблокировал австрийский офис «Ред Булла», передает Sport24.
«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булла». Обсуждения банковских гарантий не было в принципе», — сказал Брейдо.
В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми передачами.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА занимает шестое место, набрав десять очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 14 баллов.
Газета.Ru: главные новости