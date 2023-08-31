«Ред Булл» отказал ЦСКА в трансфере футболиста из-за ситуации на Украине

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что футболист Жуниньо Капишаба не перешел в команду из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» из-за того, что трансфер заблокировал австрийский офис «Ред Булла», передает Sport24.