В интернете появился контракт Сафонова с «Краснодаром»

В социальных сетях появились фото, авторы которых утверждают, что на них запечатлён контракт голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Они были опубликованы телеграм-каналом Kub Mash.

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Если верить фотографиям, то Сафонов имеет 3,7 млн рублей оклада по договору с «Краснодаром». Также у голкипера есть возможность получать ежемесячные премии в размере 3,5 млн рублей. В контракте предусмотрены и бонусы до 2,5 млн рублей.

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