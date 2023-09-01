В интернете появился контракт Сафонова с «Краснодаром». Его зарплата — до 12 млн рублей
В социальных сетях появились фото, авторы которых утверждают, что на них запечатлён контракт голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Они были опубликованы телеграм-каналом Kub Mash.
Если верить фотографиям, то Сафонов имеет 3,7 млн рублей оклада по договору с «Краснодаром». Также у голкипера есть возможность получать ежемесячные премии в размере 3,5 млн рублей. В контракте предусмотрены и бонусы до 2,5 млн рублей.
Соцсети
Соцсети
По условиям контракта, Сафонов может зарабатывать в общей сложности до 12 млн рублей в месяц.
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