Итальянские фанаты отреагировали на выход Кокорина на поле в матче "Фиорентины"

Итальянские болельщики отреагировали в соцсетях на появление россиянина Александра Кокорина в составе «Фиорентины» в матче раунда плей-офф Лиги конференций против венского «Рапида».

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«Кокорин выходит — «Фиорентина» забивает. Я не верю в совпадения», — написал один из фанатов.

Мы забили решающий гол, как только Кокорин вошел в игру, совпадение? Не думаю», — написал другой болельщик.

Нападающий вышел со скамейки запасных на 87-й минуте матча при счете 1:0 в пользу своего клуба. На 90-й минуте игрок «Фиорентины» Николас Гонсалес реализовал пенальти, установив окончательный счет матча (2:0).

«Фиорентина» вышла в групповой этап Лиги конференций, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 2:1.