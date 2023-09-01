Сегодня, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Группа А: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка-Топола».
Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.
Группа С: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис».
Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».
Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза».
Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби», «Панатинаикос».
Группа G: «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт».
Группа H: «Байер», «Карабах», «Молде», «Хеккен».
Действующим чемпионом Лиги Европы является «Севилья». Испанская команда выигрывала ЛЕ семь раз и является рекордсменом по победам в этом турнире.
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