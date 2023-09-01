Сегодня, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА . «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Действующим чемпионом Лиги Европы является «Севилья». Испанская команда выигрывала ЛЕ семь раз и является рекордсменом по победам в этом турнире.