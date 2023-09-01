Семин заявил, что мощная игра Сазонова на Евро помогла перейти в "Торино"
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин считает, что иностранные клубы покупают футболистов из российских команд из-за их невысокой стоимости. Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".
"Наши игроки недорого стоят, поэтому команды, которые не имеют большого бюджета, с удовольствием их берут и покупают. Что касается Сазонова, то он очень сильно проявил себя на чемпионате Европы с молодежной сборной Грузии. Он там один из ведущих игроков. По всей видимости, это сыграло большую роль в приглашении в "Торино". Он играл очень мощно", - сказал Семин.
31 августа итальянский "Торино" объявил о подписании защитника Сабы Сазонова. Контракт с ним подписан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сазонов провел за "Динамо" 24 матча, в которых забил один мяч. Грузин является воспитанником петербургского "Зенита". Летом 2023 года Сазонов в составе сборной Грузии принял участие в молодежном чемпионате Европы. Вместе с национальной командой игрок дошел до стадии четвертьфинала.