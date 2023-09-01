Семин заявил, что мощная игра Сазонова на Евро помогла перейти в "Торино"

"Наши игроки недорого стоят, поэтому команды, которые не имеют большого бюджета, с удовольствием их берут и покупают. Что касается Сазонова, то он очень сильно проявил себя на чемпионате Европы с молодежной сборной Грузии. Он там один из ведущих игроков. По всей видимости, это сыграло большую роль в приглашении в "Торино". Он играл очень мощно", - сказал Семин.