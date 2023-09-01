Глава FIFA прокомментировал инцидент с поцелуем на женском ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал в соцсетях скандал вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финального матча чемпионата мира.

«Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры», — написал Инфантино.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.