Глава FIFA прокомментировал инцидент с поцелуем на женском ЧМ

Глава ФИФА прокомментировал инцидент с поцелуем на женском ЧМ
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал в соцсетях скандал вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финального матча чемпионата мира.
«Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры», — написал Инфантино.
Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.
В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку.