Президент УЕФА рассказал, смогут ли клубы из Саудовской Аравии играть в еврокубках

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин исключил участие клубов из Саудовской Аравии в турнирах под эгидой организации, передает LÉquipe.

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«Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций», — сказал Чеферин.

С 2024 года в Лиге чемпионов будет действовать новый формат. Количество участников увеличится с 32 до 36. Вместо группового этапа будет единая лига.