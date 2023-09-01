Президент УЕФА рассказал, смогут ли клубы из Саудовской Аравии играть в еврокубках

Президент УЕФА Чеферин исключил участие клубов из Саудовской Аравии в еврокубках
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин исключил участие клубов из Саудовской Аравии в турнирах под эгидой организации, передает LÉquipe.
«Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций», — сказал Чеферин.
С 2024 года в Лиге чемпионов будет действовать новый формат. Количество участников увеличится с 32 до 36. Вместо группового этапа будет единая лига.
Напомним, что клубы Саудовской Аравии массово подписывают звездных игроков, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах. В саудовской лиге уже играют Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема, Садьо Мане, Малком и ряд других известных футболистов.
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