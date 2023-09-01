Месси вызвали в сборную Аргентины

«Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь тем прекрасным, что меня окружает», — выразил мнение форвард.