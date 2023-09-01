Футболист «Реала» заявил, что никогда не будет играть в Саудовской Аравии

«Я не могу понять тех футболистов, которые на пике решают уехать в Саудовскую Аравию. Они говорят об амбициях саудовской лиги, хотя дело в больших зарплатах. Это выбор в пользу денег, а не футбола», — сказал Кроос.

Летом 2023 года клубы чемпионата Саудовской Аравии совершили ряд крупных трансферов. Первой звездой местного чемпионата стал португалец Криштиану Роналду, который перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. По контракту с клубом он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Летом 2023 года в Саудовскую Аравию перебрался первый игрок из Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитник Малком.