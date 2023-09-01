«Унион» объявил о трансфере Бонуччи из «Ювентуса»
Итальянский защитник Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Унион», сообщает пресс служба немецкого клуба.
Детали перехода 36 летнего футболиста в берлинский клуб не разглашаются. По информации СМИ, соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон.
Бонуччи будет выступать в «Унионе» под номером 23.
Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017 год и после сезона в «Милане» вернулся в стан «бьянконери». Защитник провел за туринский клуб более 500 матчей. В составе «Ювентуса» он стал восьмикратным чемпионом Италии.
В минувшем сезоне футболист сыграл в 26 матчах за туринцев во всех турнирах, забил два мяча.
Ближайший матч «Унион» проведет с «Лейпцигом» 3 сентября в рамках 3 го тура чемпионата Германии.