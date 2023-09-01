Блогера из США не пустили на стадион из-за плаката в поддержку Роналду

Блогера Лофе не пустили на матч Месси из-за плаката в поддержку Роналду
Американский блогер Лофе пришел на матч «Интера Майами», за который выступает Лионель Месси, с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду лучше», передает Infobae.
Местные любители футболы возразили блогеру, заявив, что Месси лучше, чем Роналду. В итоге блогера не пустили на стадион.
Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.
В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале его команда обыграла Францию в серии пенальти. Сам нападающий отметился дублем.
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