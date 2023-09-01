Ренан пропустит матч «Зенита» с ЦСКА

«Думаю, к нам присоединится целая группа игроков по сравнению с кубковым матчем — добавятся Ду Кейрос, Барриос, Эракович и Мостовой — четыре футболиста, твердые игроки нашей основной обоймы. Естественно, для нас это хорошо», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».