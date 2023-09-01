Ренан пропустит матч «Зенита» с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие игроки восстановились и будут готовы к матчу седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.
«Думаю, к нам присоединится целая группа игроков по сравнению с кубковым матчем — добавятся Ду Кейрос, Барриос, Эракович и Мостовой — четыре футболиста, твердые игроки нашей основной обоймы. Естественно, для нас это хорошо», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
К команде не присоединится бразильский центральный защитник Роберт Ренан. Прошлый матч Кубка России футболист пропустил из-за болезни. Ренан заболел гриппом.