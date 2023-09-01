14-летний футболист «Родины» рассказал об избиении в Одинцове

Футболист рассказал, что шел со своим другом, когда увидел группу молодых людей, с которой он поздоровался, приняв их за знакомых, но обознался.

«Мы пошли дальше и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать и мне «прилетело» в бровь», — сказал Орешков.

Инцидент произошел 30 августа в подмосковном Одинцово. 14-летний Марк вместе с другом возвращался с матча своей команды. Ему показалось, что в толпе рядом находящихся людей он увидел своего знакомого и решил его поприветствовать. Позже футболист понял, что обознался. Компания людей агрессивно восприняла жесты, Марк извинился, пожелал им «доброй ночи» и собирался уйти. В этом момент группа лиц накинулась на него и нанесла повреждения.