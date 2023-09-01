«Ливерпуль» не продал Салаха «Аль-Иттихаду» за 100+ млн фунтов

«Ливерпуль» отказался продать Мохамеда Салаха «Аль-Иттихаду».

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Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» готов заплатить 150 миллионов евро за египетского вингера. Также сообщалось, что трансфер Салаха уже согласован. Отмечалось, что саудовцы даже могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.

Однако, по данным The Athletic, «Ливерпуль» отклонил устное предложение «Аль-Иттихада» по Салаху на сумму более 100 млн фунтов, также были прописаны внушительные бонусы.

«Красные» даже рассматривать его не стали и сейчас считают, что вопрос закрыт – Мохамед остается в Англии.

При этом саудовцы не согласны с этим и сохраняют интерес к футболисту.