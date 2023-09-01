Экс-игрок «Спартака» Гладилин заявил о проблемах Абаскаля

«В таких матчах фаворитов, как правило, не бывает. Но «Краснодар» играет дома при своей публике, его можно назвать фаворитом. Но равные условия, команды на данный момент примерно равны по классу, Но «Краснодар» лучше играет в чемпионате, у него уже поставлена игра. У «Спартака» подбор футболистов намного выше, чем в «Краснодаре», но игры поставленной нет. У тренера проблемы, 22 человека, и всех он считает [нужными] для стартового состава. Угадать состав, которым выйдет играть «Спартак»... Абаскаль, наверно, и сам не знает. Может, он определит, когда утром проснется перед матчем.



Кубковые матчи никакого значения [для РПЛ] не имеют. Как была там одна команда на первом месте, вторая на втором, так и осталось, просто «Спартак» улучшил турнирное положение. Они продолжают бороться за кубок. В том матче просматривались игроки, которые не участвовали в матчах основной команды», — заявил Гладилин.