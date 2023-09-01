Адвокат рассказал, что грозит избившим 14-летнего вратаря в Одинцове

«Напавшим на голкипера в Одинцово грозит наказание по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, то есть, причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — до пяти лет лишения свободы. Если ранее люди не судимы, то, вероятнее всего, будет условный срок. По данной категории дел имеются разные практики в разных регионах, в разных даже следственных отделах. Некоторые дела по подобным преступлениям возбуждают сразу, по некоторым делам следователи ждут, пока придет судебно-медицинское исследование, чтобы была определена степень тяжести вреда здоровью. Судя по повреждениям, если голкипер пробудет на больничном более 21 дня, то будет именно пункт Д части 2 статьи 112, про что я уже сказал. Что касается статьи 111 про причинение тяжкого вреда здоровью, на мой взгляд, это мало вероятно.



Учитывая то, что голкипер несовершеннолетний, то наказание будет по той же статье плюс в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса, в которой перечислены все отягчающие обстоятельства, которые суд может признать таковыми. Одно из оснований — это совершение преступлений в отношении несовершеннолетнего. И каждое отягчающее обстоятельство, которое перечислено в 63-й статье, будет влиять на размер срока, исходя из того наказания, из пяти лет, как я сказал. Естественно, наказание при наличии отягчающего обстоятельства будет немного жестче», — заявил Калинов.