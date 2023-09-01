«Самсунспор» хотел арендовать Николсона у «Спартака», но переход сорвался

«Самсунспор» вёл переговоры со «Спартаком» по аренде нападающего Шамара Николсона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб предлагал форварду зарплату €1.2 млн в год, но переход сорвался в последний момент из-за промедления со стороны игрока.

© Чемпионат.com

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к приобретению Николсона со стороны испанской «Валенсии». В переходе игрока «Спартака» в состав «летучих мышей» заинтересован тренерский штаб команды.