Полузащитник «Химок» оценил шансы команды выйти в РПЛ

Полузащитник «Химок» Нетфуллин оценил шансы команды выйти в РПЛ
Полузащитник подмосковных «Химок» Равиль Нетфуллин заявил, что не хочет давать прогнозы на результат команды в нынешнем сезоне Первой лиги.
По итогам сезона 2022/23 «Химки» и московское «Торпедо» вылетели из МИР РПЛ.
— Ждать Талалаева, тебя и «Химки» в следующем сезоне РПЛ?
— Гарантий никаких давать не могу. Самсонов тоже как то обещал, что «Торпедо» не вылетит. Его ошибок повторять не буду. У «Химок» есть все условия, чтобы выйти в РПЛ. Мы идем к этой цели, — сказал Нетфуллин Sport24.
После семи туров «красно черные» занимают девятое место в Первой лиге, набрав 10 очков.