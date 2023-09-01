Полузащитник «Химок» оценил шансы команды выйти в РПЛ

— Гарантий никаких давать не могу. Самсонов тоже как то обещал, что «Торпедо» не вылетит. Его ошибок повторять не буду. У «Химок» есть все условия, чтобы выйти в РПЛ. Мы идем к этой цели, — сказал Нетфуллин Sport24.