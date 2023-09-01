Смертин рассказал, какой секрет Роналдиньо раскрыл ему о своей игре

«Я играл против Роналдиньо во Франции. После футбольной карьеры мы встретились с ним в одном месте, и я спросил его: «Скажи мне, ведь против тебя было невозможно действовать, как ты так играл? Мне, опытному полузащитнику, невозможно тебя прочитать». Он мне ответил одним предложением: «Я сам не знаю, когда я атакую, то сам не знаю, что буду делать». Он настолько владел техникой, а когда он к тебе подбегал, то решение у него появлялось за доли секунды. Это было никогда не прочитать!» — приводит слова Алексея Смертина Legalbet.