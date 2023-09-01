Агент Селюк заявил, что сборная России по футболу потеряла престиж

«К сожалению, сборную России «разбодяжили» так, что, мне кажется, не остается игроков, кто не играл за нее. Попадание в сборную уже перестало быть престижным. Если раньше попасть в сборную России было пределом мечтаний мальчишек, то сейчас... Такое ощущение, что сборная России превратилась в витрину магазина, потому что вызываются те, чтобы продать их туда-сюда», — сказал Селюк.