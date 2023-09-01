Агент Селюк заявил, что сборная России по футболу потеряла престиж
Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что сборная России по футболу потеряла престиж. Его слова передает РИА Новости.
«К сожалению, сборную России «разбодяжили» так, что, мне кажется, не остается игроков, кто не играл за нее. Попадание в сборную уже перестало быть престижным. Если раньше попасть в сборную России было пределом мечтаний мальчишек, то сейчас... Такое ощущение, что сборная России превратилась в витрину магазина, потому что вызываются те, чтобы продать их туда-сюда», — сказал Селюк.
Сбор команды Валерия Карпина пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной Российский футбольный союз (РФС) объявит дополнительно.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.