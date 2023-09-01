Масалитин объяснил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке

«Это был матч двух разных команд, которые решают свои внутренние проблемы по-разному. После серии поражений, невнятных игр, экспериментов Абаскаль все-таки выставил такой атакующий состав, который был заряжен на эту игру, полностью отмобилизован. «Динамо» к этому готово не было. Оно вышло просто как на какую-то тренировочную игру. «Спартак» сразу включился, предложил максимальные скорости, с чем динамовская оборона не справилась. Забили четыре, а могли и пять, и шесть, и семь забить. Оборона «Динамо» была просто не готова. После перерыва, когда сделали замены, уже была равная игра. Но «Спартак» играл по счету, не прилагая больших усилий. Ну а «Динамо» старалось исправиться, забило мяч, могло еще забить. Но начало сыграло с ним плохую шутку. После матча Личка сделал нагоняй, что к матчам надо относиться серьезно, проходных игр нет. Ну и будем надеяться, что «Спартак» придет к какому-то основному составу, потому что все меняется, экспериментируется. Стабильности нет у него», — считает Масалитин.