Масалитин объяснил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке
Знаменитый в прошлом российский футболист Валерий Масалитин, выступавший в том числе и за московский «Спартак», рассказал «Газете.Ru», что красно-белые были куда лучше заряжены на кубковый матч против «Динамо», нежели их соперник.
«Это был матч двух разных команд, которые решают свои внутренние проблемы по-разному. После серии поражений, невнятных игр, экспериментов Абаскаль все-таки выставил такой атакующий состав, который был заряжен на эту игру, полностью отмобилизован. «Динамо» к этому готово не было. Оно вышло просто как на какую-то тренировочную игру. «Спартак» сразу включился, предложил максимальные скорости, с чем динамовская оборона не справилась. Забили четыре, а могли и пять, и шесть, и семь забить. Оборона «Динамо» была просто не готова. После перерыва, когда сделали замены, уже была равная игра. Но «Спартак» играл по счету, не прилагая больших усилий. Ну а «Динамо» старалось исправиться, забило мяч, могло еще забить. Но начало сыграло с ним плохую шутку. После матча Личка сделал нагоняй, что к матчам надо относиться серьезно, проходных игр нет. Ну и будем надеяться, что «Спартак» придет к какому-то основному составу, потому что все меняется, экспериментируется. Стабильности нет у него», — считает Масалитин.
«Спартак» не выигрывал три матча до встречи с «Динамо», против которого забил четыре мяча в первом тайме и одержал победу со счетом 4:1. Команда Гильермо Абаскаля возглавляет после первого круга турнирную таблицу своей подгруппы в Кубке, набрав девять очков из девяти возможных.