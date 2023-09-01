Форвард «Спартака» Николсон вскоре станет игроком «Клермона»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон вскоре станет игроком «Клермона» — L'Equipe
Французский «Клермон» в ближайшие часы должен объявить о прибытии ямайского нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, сообщает L'Equipe.
Подробности трансфера остаются неизвестными.
Напомним, форвард сборной Ямайки подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2026 го. Всего за московский клуб Шамар провёл 43 матча и забил 12 мячей. В нынешнем сезоне Николсон не сыграл за красно-белых ни одного матча.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из Саудовской Аравии, английского «Уотфорда» и испанской «Валенсии».
Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4,5 млн.
«Клермон» неудачно начал сезон-2023/2024 французской Лиги 1, после трёх туров команда не набрала ни одного очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.