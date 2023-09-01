РПЛ рекомендовала приостановить проведение матчей на стадионе «Фишт»

По результатам инспектирования газона Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Отмечается, что «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в календарь чемпионата: провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, а матч «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».