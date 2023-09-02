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Экс-футболист Булыкин считает, что ЦСКА может обыграть "Зенит"

Бывший нападающий сборной России поделился заявил, что у московского ЦСКА есть шансы обыграть петербургский "Зенит" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

Экс-футболист Булыкин заявил, что ЦСКА может обыграть "Зенит"
© РИА Новости

"ЦСКА есть что противопоставить "Зениту". Сейчас бороться с питерцами и обыгрывать их могут все. Об этом говорят результаты нынешнего сезона. Главное - выйти с хорошим настроем и реализовать все моменты", - сказал Булыкин.

Встреча между ЦСКА и "Зенитом" пройдет 3 сентября. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени. В турнорной таблице чемпионата России "Зенит" занимает второй место, набрав 13 очков. ЦСКА раполагается на шестой строчке, имея в активе десять баллов. Лидирует в чемпионате "Краснодар", имея в активе 14 баллов.

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