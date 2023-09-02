ПСЖ оформил переход Коло Муани

По данным источника, ПСЖ получил согласие на переход 24-летнего нападающего «Айнтрахта». Также в материале отмечается, что в данный момент Коло Муани проходит медицинское обследование.

Ранее в СМИ сообщалось, что сделка между ПСЖ и «Айнтрахтом» близка к провалу из-за нежелания переходить в немецкий клуб Уго Экитике. К тому же Коло Муани отрыто заявлял в СМИ, что желает перейти во французскую команду, и ради этого пропустил одну из тренировок клуба из Германии.