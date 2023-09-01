Тихонов предложил отправить Дзюбу на фронт
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал очередное скандальное заявление форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, который во время передачи «Ну так нельзя» назвал его «маразматиком». Слова Тихонова передает Metaratings.
«Дзюба — больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал своё имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах. Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю свое место в жизни», — сказал Тихонов.
В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.
27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба.
Ранее тренер Борис Игнатьев назвал игроков, которые должны быть авторитетнее Дзюбы в «Локомотиве».