Саудовский клуб готовит рекордную сумму за Салаха

«Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по переходу египетского форварда Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным источника, «Ливерпуль» отклонил предложение саудитов, которые готовы были заплатить $108 млн плюс $54 млн в виде бонусов за результативность. Теперь «Аль-Иттмхад» готов предложить за нападающего £200 млн (более €233 млн). Это может стать рекордным трансфером в истории футбола. В 2017 году «Пари Сен-Жермен» заплатил «Барселоне» за Неймара рекордные €222 млн.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.