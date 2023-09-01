Тихонов предложил отправить Дзюбу на фронт

«Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал свое имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах. Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю свое место в жизни», – заявил он.