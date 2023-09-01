Тихонов предложил отправить Дзюбу на фронт
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российский футболист Артём Дзюба «больной человек», которого надо отправить в зону СВО. Об этом сообщает Metaratings.
Таким образом он прокомментировал слова нападающего московского «Локомотива», который назвал Тихонова «маразматиком».
«Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал свое имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах. Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю свое место в жизни», – заявил он.
Помимо этого Тихонов также добавил, что для подобных заявлений Дзюбе вначале нужно «завоевать пять олимпийских медалей».
«Такие высказывания чему учат подрастающее поколение? Наше поколение победителей или маразматики Дзюба и Губерниев? Я уважаемый человек, меня принимают как героя, у людей есть интерес. Кто ещё из спортсменов занимался сельским хозяйством, хлебопечением? Я знаю историю футбола лучше, чем сам Дзюба», – добавил Тихонов.
Ранее о конфликте между Тихоновым и Дзюбой высказался советский тренер Олег Романцев.