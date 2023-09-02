Зинченко назвал самого недооценённого игрока АПЛ

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал самого недооценённого игрока английской Премьер-лиги.

© ФК «АРСЕНАЛ»

«Это Томас Парти. Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – пять трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Томас Парти.

У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Парти и Родри.

Это непростая задача. Фернандиньо я видел ещё с детства, когда был в академии «Шахтёра», он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…