Кто из футболистов поменял паспорт России с начала СВО

После начала спецоперации на Украине российских футболистов отстранили от участия в турнирах под эгидой международной федерации (FIFA) и спортивной ассоциации UEFA. После этого некоторые футболисты решили сменить российский паспорт, чтобы иметь возможность участвовать в международных матчах. URA.RU рассказывает, кто именно сменил российское гражданство ради футбола.

Эдгар Севикян (Армения)

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Полузащитник российского футбольного клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода Эдгар Севикян в августе заявил о желании играть за сборную Армении. 22-летний футболист поблагодарил тренерский штаб сборной за доверие и выразил надежду, что болельщики поймут его решение о решении выступать за сборную другой страны. До «Пари НН» он провел 44 матча за фармклуб «Леванте».

Саба Сазонов (Грузия)

Футболист Саба Сазонов начал играть за российский клуб «Динамо». Год назад он был вызван в состав молодежной команды России, но в последний момент стало известно, что Сазонов отправился на сбор в молодежную сборную Грузии. Далее он стал играть за национальную команду этой страны.

Наир Тикнизян (Армения)

Защитник ФК «Локомотива» Наир Тикнизян выступал за юношескую и молодежную сборные России. Всего за свою футбольную карьеру в России он провел девять игр. В 2022 году он говорил, что имеет право на смену спортивного гражданства, но не уточнял, будет ли этим заниматься. В марте 2023 года он был вызван в сборную Армении на матчи квалификации Евро-2024. За сборную Армении в квалификации к чемпионату Европы он провел четыре игры.

Георгий Арутюнян (Армения)

Георгий Арутюнян был воспитанником футбольной академии «Краснодар». На профессиональном уровне дебютировал в составе резервной команды «Краснодара» в августе 2022 года. С мая следующего года он начал выступать за основную команду в Российской Премьер-Лиге. В марте 2023 года он получил вызов в сборную Армении. Футболист участвовал в отборочном этапе чемпионата Европы-2024 против Турции за сборную Армении.

Александр Зуев (Казахстан)

Полузащитник Александр Зуев начал свою профессиональную карьеру в ФК «Спартаке. В 2017 году он вместе со «Спартаком» стал чемпионом России. Футболист выступал за молодежную сборную РФ, становился победителем Евро-2013 (для игроков до 17 лет). Сам спортсмен родом из Казахстана (Костанай). В начале июня текущего года футболист получил гражданство этой страны. После он получил вызов в сборную на матчи отборочного цикла чемпионата Европы с Сан-Марино и Северной Ирландией.

Константин Марадишвили (Грузия)