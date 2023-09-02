«Пари НН» представил форму, посвящённую 155-летию Максима Горького

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях представил альтернативную форму на сезон-2023/2024.

© чемпионат

«Она посвящена 155-летию Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил почти 60 лет!

чемпионат

Футболка украшена контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат автора, на воротнике размещена роспись писателя, а на одном из рукавов — цитата: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

Эта фраза и стала девизом клуба на этот сезон. Вперед, «Пари НН», — написано в заявлении «Пари Нижний Новгород».

чемпионат