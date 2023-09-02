Арбитр Карасев прилетел в Женеву на сборы судей УЕФА
«Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется 3 сентября» - приводит слова РФС «СЭ».
В отличие от российских клубов и сборных, арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА. В прошлом году отсутствие назначений объяснялось, в том числе, сложной логистикой.
РФС с февраля плотно контактировали с УЕФА по поводу возвращения арбитров и официальных лиц к работе в европейском футболе.
Сергей Карасев уже работал на матчах европейского уровня. Россиянин обслуживал матчи Чемпионата мира 2018, Чемпионата Европы 2020, полуфинал Лиги Европы и Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».