«Краснодар» дома победил «Спартак»
В одном из центральных матчей седьмого тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах уверенно переиграл московский «Спартак». «Быки» отправили в ворота соперника два безответных мяча и закрепились на первом месте в турнирной таблице.
Счёт в матче «Краснодар» открыл на 39-й минуте после точного удара колумбийского форварда Джона Кордобы. А на 83-й минуте хавбек Эдуард Сперцян удвоил преимущество своей команды и подвел итог противостояния.
Напомним, ранее в рамках седьмого тура РПЛ грозненский «Ахмат» победил екатеринбургский «Урал».