Чемпион Игр Тихонов призвал прекратить тратить деньги на РПЛ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявив, что деньги, которые тратятся на футбол в России, нужно перенаправить на хоккей. Его слова приводит Metaratings.

"Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово "премьер" надо убрать. У нас что, игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков", - заявил Тихонов.

В своей карьере Тихонов, помимо четырех олимпийских медалей, стал серебряным призером зимних Олимпийских игр - 1968 в Гренобле. Он - одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. С 1996 по 2008 год он возглавлял Союз биатлонистов России (СБР), с 2008 по 2010 год был вице-президентом организации. Также Тихонов работал в Международном союзе биатлонистов (IBU), занимая должность вице-президента с 2002 по 2009 год.