Семин назвал проблему "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя поражение столичного "Спартака" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от "Краснодара", заявил, что красно-белые хорошо начали сезон, а проблемы позднее возникли из-за частой ротации стартового состава. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"У команды был стабильный состав, но дальнейшие перемены привели к сегодняшним результатам. На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос", - заявил Семин.
Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков". На 39-й минуте счет открыл нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. На 84-й минуте Эдуард Сперцян упрочил преимущество краснодарской команды и установил окончательный счет. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию.
Таким образом, "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 17 очков. "Спартак" располагается на восьмой позиции, заработав 10 баллов.