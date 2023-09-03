Мостовой назвал делом времени отставку Абаскаля из «Спартака»

— Наверное, рубить с плеча никто сейчас не будет. Абаскалю дадут время, чтобы исправить ситуацию. Он пользуется доверием руководства клуба. Но по последним матчам команды складывается впечатление, что испанец поплыл. Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но если игроки не разделяют его идей, то отставка Абаскаля — дело времени, — сказал Мостовой «РБ Спорт».