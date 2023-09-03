Футболисты ЦСКА и "Зенита" сыграют в матче седьмого тура РПЛ

Действующий чемпион России по футболу петербургский "Зенит" сыграет в гостях с серебряным призером Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) московским ЦСКА в матче седьмого тура.

Встреча пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене" и начнется в 17:30 мск.

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"Зенит"занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 6 матчах. Петербуржцы неуверенно начали сезон, однако по ходу турнира набирают ход и выиграли уже три игры подряд. Армейцы играют нестабильно, после серии из трех побед красно-синие потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. ЦСКА с 10 очками занимает 6-е место.

Команды встречались 15 июля в Казани в матче за Олимпбет - Суперкубок России, в основное время встреча завершилась со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался "Зенит" (5:4). В прошлом сезоне ЦСКА и "Зенит" обменялись домашними победами в матчах РПЛ, москвичи выиграли со счетом 1:0, петербуржцы победили со счетом 2:1.

Дополнительный интерес к матчу вызывает участие защитника "Зенита" Марио Фернандеса, десять лет выступавшего за ЦСКА. В конце сезона-2021/22 Фернандес решил приостановить карьеру, а затем стал выступать за бразильский "Интернасьонал", после чего 17 июля "Зенит" подписал с ним контракт. В ЦСКА заявили, что вели переговоры с бывшим игроком команды, однако не смогли договориться о финансовых условиях. Перед матчем с "Зенитом" изображение Фернандеса убрали из подтрибунного помещения "ВЭБ-Арены".

У ЦСКА из-за травмы не сыграет защитник Игорь Дивеев. "Зениту" из-за повреждения не поможет бразильский защитник Родригао. Главный тренер "Зенита", бывший капитан ЦСКА Сергей Семак считает, что петербуржцев ожидает трудная игра. "ЦСКА является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, дисциплинированная, и мы ждем сложной игры", - сказал специалист.

"Ростов" сыграет с "Динамо", "Локомотив" примет "Балтику"

В первом матче игрового дня "Оренбург" дома встретится с "Сочи", матч начнется в 13:00 мск. Сочинцы потерпели четыре поражения в последних пяти матчах и идут на 12-м месте, имея в активе 6 очков после 6 встреч. "Оренбург" является худшей командой в турнирной таблице, команда набрала два очка в шести матчах. В этом сезоне команды играли между собой на групповом этапе Фонбет - Кубка России, тогда оренбуржцы выиграли со счетом 2:0.

В другом воскресном матче московский "Локомотив" примет калининградскую "Балтику". Железнодорожники занимают десятое место, набрав девять очков в шести матчах. "Балтика" пока одержала 1 победу при 5 поражениях, команда Сергея Игнашевича, выступавшего за "Локомотив", с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место. Матч начнется в 15:15 мск.