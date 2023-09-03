Американские владельцы «Манчестер Юнайтед» снимут клуб с продажи

Семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», решила снять футбольный клуб с продажи, информирует Daily Mail.

Американская семья считает, что участники торгов не смогли приблизиться к запрашиваемой сумме в 10 миллиардов фунтов стерлингов. По информации источника, это решение Глейзеров вызовет ярость среди болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые никогда не испытывали теплоты к владельцам клуба.

Первоначальный план семьи заключался в привлечении нескольких серьезных претендентов, но он не осуществился. Глейзеры попытаются вновь продать клуб в 2025 году, когда, по их мнению, им удастся привлечь больше участников торгов.