В Катаре объявили время начала матча со сборной России по футболу. Игра пройдет на стадионе ЧМ‑2022
Футбольная ассоциация Катара (QFA) подтвердила проведение товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.
Как сообщает пресс служба QFA, матч состоится 12 сентября на стадионе «Эль Джануб» в Эль Вакре, который был построен к чемпионату мира по футболу 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 (мск).
В июле генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Катара 12 сентября в Дохе.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. В рамках тренировочного сбора сборная России также проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Обе встречи пройдут в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября.