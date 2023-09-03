В Катаре объявили время начала матча со сборной России по футболу

Футбольная ассоциация Катара (QFA) подтвердила проведение товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.

Как сообщает пресс служба QFA, матч состоится 12 сентября на стадионе «Эль Джануб» в Эль Вакре, который был построен к чемпионату мира по футболу 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 (мск).

В июле генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Катара 12 сентября в Дохе.