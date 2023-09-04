«Первый канал» покажет матчи сборной России по футболу впервые с ноября 2021 года
«Первый канал» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России против олимпийской команды Египта и национальной сборной Катара. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Матч команд России и Египта пройдет 7 сентября в Суэце и начнется в 19:00 по московскому времени. В составе сборной России выйдут игроки 2001 и 2002 годов рождения, чтобы соответствовать возрасту игроков соперника.
Матч сборных России и Катара пройдет 12 сентября в Дохе и начнется в 18:15 по московскому времени.
«Первый канал» покажет игру сборной России впервые с 14 ноября 2021 года, когда россияне уступили Хорватии (0:1) в рамках отбора к ЧМ-2022. Все последующие матчи национальной команды транслировал «Матч ТВ».