«Первый канал» покажет матчи сборной России по футболу впервые с ноября 2021 года

«Первый канал» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России против олимпийской команды Египта и национальной сборной Катара. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

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Матч команд России и Египта пройдет 7 сентября в Суэце и начнется в 19:00 по московскому времени. В составе сборной России выйдут игроки 2001 и 2002 годов рождения, чтобы соответствовать возрасту игроков соперника.

Матч сборных России и Катара пройдет 12 сентября в Дохе и начнется в 18:15 по московскому времени.