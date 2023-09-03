Бубнов: с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве больше не приходится

«Абаскаль опять не угадал с составом. С таким подбором игроков точно можно найти более оптимальное сочетание. Прежде всего, проблемы были в средней линии. «Динамо» в Фонбет Кубке России удалось подавить за счёт скорости, быстрых переходов: у Литвинова, Пруцева и Зиньковского это отлично получалось. Здесь же у него Умяров выпал из игры, Игнатов тоже не был заметен, Бонгонда растворился…



Умяров — это вообще не уровень команды, которая претендует на что-то серьезное в РПЛ. Даже Мартинс сильнее: и по скорости, и по физике. Ну и в целом с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве больше не приходится. Это не беда клуба, это беда тренера, который не может из своих классных футболистов выбрать оптимальный состав. Отсюда и такие результаты. Думаю, российского специалиста в такой ситуации уже давно уволили бы», — приводит слова Бубнова Sportbox.